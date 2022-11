Gusa, dezvaluiri incredibile: Geoana, mazilit din cauza banilor negri

Fostul strateg al campaniei prezidentiale a lui Mircea Geoana, Cozmin Gusa, a declarat pentru Ziare.com ca scandalul provocat de procurorii DNA nu "reprezinta nicio noutate in politica romaneasca, insa politicienii de la noi, spre deosebire de cei din SUA, prefera finantarile cu bani negri tocmai ca sa aiba posibilitatea sa isi insuseasca partea majoritara a acestor sume".

Gusa spune ca liderii PSD l-au inlocuit pe Mircea Geoana din fruntea partidului si din cauza faptului ca a fost banuit ca a pastrat doar pentru el banii proveniti din finantari ilegale.

"Scandalul actual nu reprezinta vreo noutate in planul vietii politice din Romania si cred ca se datoreaza unei activitati normale a procurorilor din timpul campaniei din 2009 pana acum. Nu pare batator la ochi ca rezultatele vin acum in an electoral pentru ca treburile justitiei au fost acomodate cu aceste cicluri electorale si nu cred ca se mai mira nimeni, in acest moment, ca anumite scandaluri sunt scoase tocmai in an electoral.

Pentru ca se stie ca partidul care ramane la guvernare sau candidatul care a castigat nu prea are probleme niciodata, iar romanii se invata cu de toate. Suntem un popor adaptabil din pacate. Si mass media se invata cu de toate pentru ca isi pune aceste intrebari din ce in ce mai rar.

Ads

Dar legat de specificul intrebarii daca s-a intamplat ceva, ceea ce nu am indoiala ca s-o fi intamplat, dar in ambele tabere, atat in tabara lui Geoana, cat si a lui Basescu, probabil ca cei care vor suferi in final vor fi tot oamenii de afaceri, pentru ca politicienii, cei mai multi dintre ei, au experienta si stiu sa isi negocieze foarte bine imunitatea.

Li s-a mai intamplat, cum zic eu: au mai fost la filmul asta si a avut happy-end pentru ei, de fiecare data", ne-a spus acesta.

Gozmin Gusa a explicat ca scandalul de acum are o mai mare relevanta pentru ca dezvaluie motivul pentru care Geoana a fost "mazilit" din fruntea PSD, adica si-a insusit o parte din banii din campanie.

"In 2005, a fost un scandal puternic legat de plangerea semnata de Traian Basescu si Calin Popescu Tariceanu, redactata de catre mine, legata de fraudarea alegerilor din 2004, care s-a inchis cu NUP. Bineinteles ca la toate nivelurile politice fraudarea a continuat, insa acum scandalul legat de campania lui Geoana are o mai mare relevanta si prin prisma luptelor interne din PSD, pentru ca e de notorietate ca principalul motiv pentru mazilirea lui Geoana in favoarea lui Ponta, pe langa motivul legat de pierderea alegerilor, a fost legat de banuiala membrilor de vaza ai partidului ca Geoana si-ar fi insusit bani in timpul campaniei.

Ads

Asta cu banii din campanie a lui Geoana a fost un subiect aflat pentru prima data nu in atentia procurorilor, ci in atentia activului de partid care a fost pus sa opteze pentru Geoana si Ponta.

Daca ne uitam la antecedentele oamenilor care sunt acuzati, de la Sebastian Ghita pana la Ioan Niculae, presupozitia este ca asa ar fi, dar presupozitia nu prea conteaza.

Eu pastrand un bun obicei de a nu fi implicat deloc in aspectele financiare, eu am fost strategul campaniei, nu am aceste informatii si nici nu as putea sa le confirm cuiva, dar faptul ca in orice campanie din Romania se spala bani murdari sau se folosesc bani de toate felurile este cauzat de un fenomen simplu, dar adanc inradacinat: politicienii din Romania, spre deosebire de cei din SUA, prefera finantarile cu bani negri tocmai ca sa aiba posibilitatea sa isi insuseasca partea majoritara a acestor sume, partea minoritara ajungand prin alte proceduri in conturile partidelor.

Ads

Asta este de fapt concluzia acestor anchete, este de fapt concluzia mare pe care eventuali posibilii vinovati ar putea sa o aiba in urma finalizarii anchetelor, lucru de care in acest moment eu ma indoiesc", a mai spus fostul strateg de campanie.

Romanii, interesati doar de sex

Cozmin Gusa mai crede ca acest scandal nu va afecta USL, pentru ca romanilor nu le mai pasa de politicieni corupti.

"In urma acestui scandal, ar putea sa iasa in avantaj, PDL sau PNL daca nu vor urma dezvaluiri ulterioare despre campaniile lor, ceea ce nu este exclus. Sa credem ca doar la PSD s-au intamplat aceste lucruri este o dovada de naivitate ca nu avem intr-o parte oameni albi si intr-o parte oameni negri, sunt gri cu totii.

Scandalul nu va afecta USL pentru ca romanilor nu le mai pasa. Romanii sunt atat de neglijenti in a-si cantari optiunile si in a-si vedea propriile interese incat, daca nu e cu sex, cu injuraturi sau cu batai, nu le mai afecteaza in niciun fel mentalul colectiv.

Ads

Ei si-au tabloidizat intr-o asemenea masura gandirea, incat scandaluri de astea cu bani negri din campanie nu le mai afecteaza optiunea de vot. Dupa cum vedeti, voteaza cu drag si sarg oameni dovediti infractori, care le devalizeaza bugetele locale sau judetene si nu au nicio problema, nici nu ii doare mana nici capul, ca dau voturi de astea eronate care condamna soarta famililor lor, soarta copiilor in favoarea unor politicieni profund necinstiti", a mai explicat Gusa.

Hrebenciuc, Negoita si Ghita, cercetati pentru spalare de bani

Viorel Hrebenciuc, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, este cercetat penal de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pentru spalare de bani proveniti din finantari ilegale destinate campaniei prezidentiale a lui Mircea Geoana.

Hrebenciuc este cercetat in acelasi dosar in care este anchetat si omul de afaceri Ioan Niculae, seful InterAgro. Hrebenciuc ar fi fost omul de legatura intre Ioan Niculae si institutul de sondare INSOMAR, catre care s-ar fi livrat sume de bani menite sa finanteze campania lui Mircea Geoana la alegerile prezidentiale din 2009.

Ads