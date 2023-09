Fratele lui Cozmin Gusa a fost internat la Viena

Fratele presedintelui PIN, Cozmin Gusa, a fost transportat, marti seara, cu un avion spre Clinica AKH din Viena. Ioan Gusa a fost ranit grav intr-un accident de munca produs luni. El va fi internat si supus unui tratament contra arsurilor.

Fiul lui Ioan Gusa, Andrei, care il insoteste pe tatal sau la Viena, a declarat ca avionul a fost pus la dispozitie de o asociatie de caritate din Austria, in conditiile in care in Romania nu exista o aeronava cu aparatura medicala necesara unor asemenea transporturi.

Clinica AKH este aceeasi la care a fost operat si presedintele Traian Basescu.

