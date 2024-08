Gusa si-a dat demisia din functia de presedinte al PIN

Deputatul Cozmin Gusa a demisionat, luni, de la conducerea Partidului Initiativa Nationala, anunta Antena 3. Presedintele PIN isi da demisia din cauza scorului infim obtinut de partidul pe care il conduce la alegerile europarlamentare de duminica.

Conform datelor partiale anuntate de BEC pentru ora 7.00, PIN a obtinut 2,64% din voturi. Pentru a intra in Parlamentul european, partidele trebuiau sa obtina la scrutinul care a avut loc duminica un minim de 5 procente.

Gusa spune ca nu paraseste PIN si ca la 15 decembrie convoaca Adunarea Nationala pentru alegerea unui nou lider.

"Nu voi pleca niciodata din partid, dar trebuia sa-mi asum un asemenea gest pentru ca trebuie sa respect statutul partidului, care spune, la articolul 64, ca dupa alegeri se convoaca Anunarea Nationala pentru analiza rezultatelor dupa orice tip de alegeri", a declarat, pentru NewsIn, liderul demisionar al PIN.

Gusa spune ca rezultatul obtinut de partidul pe care l-a infiintat la alegerile pentru Parlamentul European - 2,6%, potrivit estimarilor BEC - inseamna putin pentru accederea in PE, dar mai mult decat i-au acordat sondajele de opinie (care plasau formatiunea sa in jurul lui 1%).

Gusa a mai spus ca nu se poate face o analiza a alegerilor, a campaniei electorale, cu actuala conducere in functie, la masa prezidiului in ziua in care se asuma esecuri sau realizari. El a facut apel la colegii sai din partid, ca si la "colegii sai" din politica sa isi asume astfel de gesturi.

Ads

Intrebat daca ar accepta un nou mandat de lider al PIN, in cazul in care i se va propune, Cozmin Gusa a spus ca nu s-a hotarat inca ce va face, dar, pentru PIN, "poate face orice", in sensul ca ar putea fi si secretar general, si vicepresedinte.

"Voi face exact ce am facut si pana acum, indiferent daca nu mai sunt presedinte PIN, pentru ca acest partid sa intre in Parlamentul national in 2008", a mai spus Gusa.

Pentru perioada urmatoare Cozmin Gusa a delegat atributiile de presedinte, vicepresedintelui Lavinia Sandru, respectiv secretarului general Valeriu Bordei.

In timpul campaniei electorale, Gusa a declarat ca, in cazul in care partidul sau nu trece pragul de intrare in Parlament, va demisiona din fruntea formatiunii.

Conform articolului 64 din Statutul PIN, "dupa fiecare ciclu electoral, in ziua anuntarii rezultatului definitiv al alegerilor parlamentare, se convoaca in mod obligatoriu Adunarea Generala Nationala, pentru alegerea noii structuri de conducere nationala, care va avea loc in termen de maxim 45 de zile".

Ads