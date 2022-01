Cum au luat Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru Realitatea TV: „Pe SOV l-au ridicat procurorii de la masa negocierilor”

Analistul politic PSD-ist Cozmin Gușă – unul dintre acționarii postului Realitatea – a relatat luni, 17 ianuarie, cum a călătorit până în Cipru alături de Ioana Vîntu, fiica lui Sorin Ovidiu Vîntu, pentru a prelua televiziunea de la „tatăl FNI”.

Un alt detaliu „picant” pe care Gușă l-a dezvăluit, audiat fiind în calitate de martor, este legat de faptul că, în septembrie 2010, procurorii l-au „umflat” pe SOV chiar de la masa negocierilor, când Maricel Păcuraru venise să-i dea o parte din bani.

Analistul Cozmin Gușă a dat detalii în fața instanței despre modul în care el și afaceristul Maricel Păcuraru au preluat postul Realitatea TV (n.r. – în prezent Realitatea Plus) de la Sorin Ovidiu Vîntu.

Cozmin Gușă a fost citat în calitate de martor într-o cauză penală disjunsă din „Dosarul Realitatea Media” – o anchetă de care s-a ales praful, dar care se apropia, la un moment dat, periculos de mult de Elan Schwartzenberg.

Cauza în care Gușă a fost audiat ca martor îi are ca inculpați pe niște indivizi departe de „calibrul” lui Schwartzenberg: Mirel-Mircea Amariței (avocat, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2014), Gabriel Baciu (avocat al Realitatea Media) și Emil Bertalan (administrator SC Global Network System SRL).

Cei trei au fost trimiși în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte legate de modalitatea în care SOV i-a vândut „cuplului” Gușă-Păcuraru pachetul de acțiuni de la Realitatea Media.

Trebuie făcută precizarea că Dosarul „Realitatea Media” a stat atâta timp în sertarele DNA încât firma Realitatea Media a intrat în faliment, Elan Schwartzenberg a fugit în Israel de teamă că va înfunda pușcăria alături de Radu Mazăre în Dosarul „Henri Coandă”, iar postul postul Realitatea Tv și-a pierdut licența, fiind înlocuit în grila de programe de Realitatea Plus.

Cum au preluat Gușă și Păcuraru „frâiele” Realitatea Tv

Cozmin Gușă a relatat cum și-a împărțit „sarcinile” de serviciu cu Maricel Păcuraru (foto) la Realitatea.

„Înțelegerea mea cu Maricel Păcuraru – dețineam 50-50 din pachetul de acțiuni – a fost ca acesta să se ocupe de activitatea administrativă a firmei (activitatea economică, activitatea juridică), iar eu să mă ocup de partea editorială și de partea de reprezentare internațională”, a declarat Cozmin Gușă.

Procurorul de ședință al DNA a solicitat judecătorului să-l întrebe pe Gușă ce legătură exista între firma lui Sorin Ovidiu Vîntu, PSV Company (n.r. – Petrom Service) și Realitatea Media.

„Toată negocierea a fost făcută de către partenerul meu, Maricel Păcuraru, deși Sorin Ovidiu Vîntu a solicitat în mod repetat să particip și eu. Fusesem prieten și partener cu SOV, dar după alegerile din 2009 am refuzat să mă întâlnesc cu el. Consider că m-a trădat în 2008, la alegerile pentru Primăria Capitalei (n.r. – când Gușă candidase pentru funcția de edil) și apoi în 2009, când eu eram șeful de campanie a lui Mircea Geoană”, a declarat Cosmin Gușă.

Reamintim că Mircea Geoană a pierdut alegerile din 2009, după ce opinia publică a aflat că „prezidențiabilul” PSD s-a dus în vizită la Sorin Ovidiu Vîntu.

A rămas celebră întrebarea lui Traian Băsescu adresată lui Mircea Geoană în cadrul ultimei confruntări dintre cei doi candidați: „V-a plăcut aseară la domnul Vîntu?”.

După ce a rămas blocat preț de câteva secunde (interval care a părut o eternitate în direct la tv) Mircea Geoană a fost obligat să recunoască în fața lui Băsescu vizita pe care i-o făcuse lui SOV cu o zi înainte de turul 2 al alegerilor.

Momentul a fost unul decisiv pentru victoria lui Traian Băsescu. Contracandidatul lui Geoană avea o imagine publică destul de „șifonată” la momentul respectiv, după ce în presă apăruse un video în care acesta părea că lovește un copil la un miting electoral, imagini care ulterior s-au dovedit a fi editate.

Care era legătura dintre PSV Company și Realitatea Media

Cât despre legătura dintre firma lui Vîntu, PSV Company, și Realitatea Media, Cozmin Gușă a declarat că era „una dublă”.

„PSV Company era acționar minoritar și – având în vedere că Realitatea Media era în insolvență – și creditor al insolvetului. Nu îmi mai aduc aminte ce mi-a spus Păcuraru despre Bluelink Comunicazioni, dar țin minte că tranzacția a fost făcută în urma unei înțelegeri între SOV și Maricel Păcuraru, (cu rolul – n.r.) de compensare a unei datorii pe care primul o avea la cel de-al doilea”, a relatat Cozmin Gușă.

Analistul politic a relatat că, la vremea respectivă, circula zvonul că Elan Scwartzenberg ar deține Realitatea Media, fapt care se dovedise a fi inexact, afaceristul israelian fiind, de fapt, în spatele firmei Bluelink Comunicazioni, un offshore elvețian.

Iată cum au decurs discuțiile în sala de judecată:

Cozmin Gușă: Maricel Păcuraru mi-a relatat că s-a întâlnit cu Elan Schwartzenberg care deținea cumva Realitatea, dar nu în fapt. Maricel Păcuraru mi-a comunicat că a făcut o tranzacție cu privire la Bluelink Comunicazioni.

Judecător: Și v-ați dus în Cipru!

Cozmin Gușă: Da, în ziua în care am făcut tranzacția m-am dus în Cipru, pentru că tranzacția se făcea printr-un offshore. Eu cu Maricel eram cumpărătorii, iar Ioana Vîntu era vânzătorul.

Judecător: Ați semnat un act „trustee fee”?

Cozmin Gușă: Am semnat un act care trebuia să își piardă valabilitatea până la perfectarea tranzacției. Procurorii au intrat peste SOV și peste Maricel în casă, chiar atunci când cei doi negociau. Tranzacția a fost întreruptă de reținerea lui SOV de către procuror (n.r. – în data de 10 septembrie 2010, sub acuzația de favorizarea a infractorului, deoarece SOV l-a sprijinit cu bani peste hotare pe fugarul Nicolae Popa). Eu am auzit că l-au luat pe Sorin, dar nu credeam că e vorba de SOV, ci de unul de la PSV. Când am văzut-o pe Ioana Vîntu plângând am realizat că e vorba de taică-su. Anexa 1 și Anexa 2 s-au semnat după ce SOVa ieșit din arest și vizau compensarea datoriilor dintre SOV și Maricel Păcuraru.

Pentru termenul următor, fixat în data de 14 februarie, Sorin Ovidiu Vîntu și Ioana Vîntu au fost citați cu mandat de aducere, pentru a fi audiați în calitatea de martori.

Cum se „gratulau” la telefon SOV și Nicolae Popa

Sorin Ovidiu Vîntu (foto) a fost reținut pe data de 10 septembrie 2010 în urma unor percheziții care au avut loc la vila acestuia. Realitatea Tv a avut imagini în direct de acolo și a relatat cum câinele lui Vîntu – un ciobănesc german – fusese împușcat pe unul dintre mascați în timpul descinderilor. Reținerea lui Sorin Ovidiu Vîntu a venit după ce procurorii au aflat că acesta îl susținea pe Nicolae Popa în „exil”, în Indonezia.

Au rămas celebre interceptările în care Nicolae Popa îl lua la rost pe SOV că nu-i trimite destui bani. Popa era vizat în dosarul FNI 2, dar SOV nu, deoarece nu semnase niciun act.

„Sorin Ovidiu Vîntu: Ți-am spus că te sun eu, tati, sunt în niște discuții. Cum termin, cum te sun. M-ai auzit?

Popa Nicolae: Da, te-am auzit. Sună-mă! (…)

SOV: Alo!

Popa: Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-mi revin un pic. Ok! Sorin Ovidiu Vîntu, întrebare: când mi-ai trimis banii pe care zici că mi i-ai trimis?

SOV: Nu pe care zic. Pe care ți i-am trimis, băi, băiatule. Deci azi, mâine, conform calendarului, trebuie să-i ai în cont! (…)

Popa: Să știi că dacă strigi la mine, nu rezolvă absolut nimic.

SOV: Sunt nervos!

Popa: Și eu pot să fiu nervos. Tu nu știi cât de nervos pot să fiu și eu câteodată!

SOV: Ei! Distinse Popa Nicolae, știi ceva? Enervează-te! Banii ți i-am trimis, azi-mâine trebuie să sosească. Punct.

Popa: Auzi?

SOV: Te rog!

Popa: Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd.

SOV: Poftim?

Popa: Eu te iubesc, mă! Când mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să râd. Sorin Ovidiu Vîntu, te iubesc, tu nu știi cât de mult te iubesc eu pe tine. Ești așa de tâmpit și de... Ce dracului! Hai, mă...

SOV: Deci am grijă. Și ceea ce spun că fac, aia și fac”.