Cozmin Gușă recunoaște: "A fost un an la fel de mediocru spre bun...”

Preşedintele Federaţiei Române de Judo (FRJ), Cozmin Guşă, consideră că 2024 a fost pentru judoul românesc un an "mediocru spre bun", aşa cum a fost pentru întregul sport românesc.

"A fost un an la fel de mediocru spre bun ca şi anul sportului românesc. Şi nu vreau să îmi fie luat în nume de rău, dar la Olimpiadă, dacă nu ar fi fost canotajul şi înotul, şi judoul la paralimpici, nu am fi avut nimic. Este mult prea puţin apropo de cele 50 de sporturi olimpice pe care le avem. Dar ca să mă întorc la judo, aveam aşteptări şi obiective mai mari. Am fost cumva destul de aproape de medalie la Jocurile Olimpice, cu Alex Creţ, care a prins o zi bună, a fost la câteva secunde, fiind în avantaj să se califice în lupta pentru medalii, dar asta nu are scuză. Din păcate am sesizat şi o scădere a nivelului exact acolo unde eram pe val, mă refer la juniori şi la tineret. Am obţinut mai puţine medalii decât ar fi trebuit să obţinem. Sigur, explicaţii există întotdeauna, accidentările au curs ca un şir de ghinioane. Pregătirea a fost bună, nu am ce să le reproşez din punctul ăsta de vedere, dar până una alta rămânem aureolaţi la nivel de judo la vârf, doar prin rezultatul lui Alex Bologa şi prin bronzul de la Europene, care putea fi repetat şi la Jocurile Olimpice, dacă nu chiar cu o medalie mai valoroasă", a declarat Guşă pentru AGERPRES.

El a menţionat că la nivelul federaţiei nu s-a confruntat cu probleme, neexistând scuze pentru rezultatele "sub aşteptări" ale sportivilor.

"Nu au fost probleme la federaţie, în activitatea sportivă, nici în activitatea administrativă, a fost doar un şir de atacuri ale unora care au pierdut la alegerile precedente, încurajaţi din păcate de către Marius Vizer (preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, n. red.), care putea să înţeleagă că este an olimpic şi că este nevoie de linişte. Dar au fost probleme doar la capitol de imagine sau obişnuitele discuţii de la Adunarea Generală, care nu sunt ceva deosebit. Dar genul ăsta de discuţie trebuie să fie doar în politică, nu şi în sport, aşa cum se întâmplă la fiecare adunare generală a federaţiilor, când se întâmplă treburi din astea. Alte probleme nu pot să spun că au fost, nu a fost problemă de finanţare. Calendarul de pregătire s-a făcut mai mult decât 100%, am găsit finanţare şi resurse financiare şi niciun moment nu a fost sub semnul întrebării acest lucru. Deci, dacă ar fi să găsesc la nivelul federaţiei scuze pentru rezultatele sub aşteptări nu pot, pentru că nu au existat, au existat doar acel tip de probleme pe care l-am menţionat şi care nu ar trebui fi trebuit să influenţeze activitatea sportivilor", a afirmat Guşă.

Aflat în ultima perioadă a mandatului său de preşedinte al FRJ, Guşă a precizat că obiectivele federaţiei pentru anul viitor vor fi stabilite de Florin Bercean, cel care speră că va câştiga alegerile din 2025.

"Am considerat că două mandate sunt suficiente. Nu am făcut foarte mult, dar am făcut destul. Florin Bercean merită la finalul carierei de antrenor să poată să coordoneze şi activitatea federaţiei. Îl susţin, nu plec de lângă judo, i-am anunţat de toţi de sprijinul meu financiar, logistic, relaţional, totul rămâne pe loc în sprijinul conducerii lui Florin Bercean. Obiectivele lui Florin Bercean, pe care mi le-a spus, sunt să consolideze în circuitul internaţional noua garnitură a celor care au venit de la juniori şi tineret, care au deja rezultate interesante la seniori şi mai sunt obiective de medalii europene şi mondiale la capitolul juniori, tineret. Nu ştim încă câte, vom discuta acum la final de an. Bineînţeles că şi la nivel de seniori mizăm pe medalii europene şi nu văd de ce să nu luăm cel puţin două în 2025, şi cel puţin o medalie la Mondiale, aşa mă gândesc. Dar, sigur că din primăvară se suie la volan Florin Bercean. Nu că nu ar fi fost şi el lângă mine copilot. Dar de acum programul el îl va decide în întregime", a adăugat şeful FRJ.

Cozmin Guşă l-a nominalizat pe campionul paralimpic Alex Bologa drept cel mai bun judoka din 2024, iar la nivel naţional a remarcat performanţele canotorilor români la JO de la Paris şi ale înotătorului David Popovici.

"Cel mai bun sportiv al nostru este Alex Bologa, în mod indiscutabil, medaliatul cu aur de la Paris. Şi dacă este să o luăm pe loturi olimpice aici vorbim de lotul paralimpic. Aş vorbi despre Alex Creţ, cel mai bun judoka, şi despre Serafima Moscalu, care a avut săraca ghinionul de a nu putea participa la Jocurile Olimpice, din cauza accidentării. Totuşi ea a reintrat, se antrenează, a trecut cu greu peste şocul ăla, pentru că avea şanse clare de medalie la 70 de kg. Din punct de vedere al sportivilor în plan naţional nu am cum să nominalizez un singur canotor, dar i-aş pune pe primul loc pe canotatori şi pe David Popovici. Pentru că rezultatele au fost extraordinare şi au ţinut pe hartă sportul românesc. La sporturi de echipă mă bucură revirimentul fotbalului şi pentru prima dată aş spune pe primul loc echipa naţională de fotbal", a mai spus Cozmin Guşă.

La Jocurile Paralimpice de la Paris, Florin-Alexandru Bologa a cucerit medalia de aur la judo pentru nevăzători, cat. 73 kg (J1).

Singurul judoka român prezent la Jocurile Olimpice de la Paris, Alex Creţ, a atins faza optimilor de finală ale categoriei 90 kg, unde a fost învins de brazilianul Rafael Macedo, prin ippon.

România a fost reprezentată de 9 sportivi la Campionatele Mondiale de judo de la Abu Dhabi din luna mai, iar cele mai bune rezultate le-au obţinut Alexandru Raicu (cat. 73 kg) şi Ioan Dziţac (cat. 73 kg), care au atins optimile.

La Campionatele Europene de judo de la Zagreb (Croaţia), din luna aprilie, sportivul român Alex Creţ a cucerit medalia de bronz la cat. 90 kg. România a fost reprezentată de 10 sportivi.

Sportiva română Florentina Ivănescu a obţinut medalia de bronz la cat. 63 kg, la Campionatele Europene de judo Under-23 de la Pila (Polonia), care au avut loc în luna noiembrie.

Sportivii români nu au reuşit să câştige nicio medalie la Campionatele Europene de judo pentru cadeţi de la Sofia.

La Openul European de judo de la Sarajevo (Bosnia-Herţegovina), din luna octombrie, România a obţinut două medalii de bronz, prin două sportive de origine cubaneză, Amanda Zuaznabar-Torres şi Thalia Castellano Narino.

La Grand Prix-ul de judo de la Linz (Austria), din luna martie, sportivul român Ioan Dziţac a câştigat medalia de bronz la cat. 73 kg.

