Vintu l-a angajat pe Gusa sa reabiliteze imaginea Realitatea Catavencu

Cozmin Gusa, fostul consilier de campanie a lui Mircea Geoana, a devenit miercuri consilierul personal al lui Sorin Ovidiu Vintu si il ajuta la dezvoltarea grupului media Realitatea Catavencu.

Contractul a fost incheiat intre Vintu, ca persoana fizica, si firma lui Cozmin Gusa, SOCO, anunta Catalin Tolontan pe blog.

Cozmin Gusa are misiunea de a revitaliza imaginea postului de televiziune Realitatea care dupa campania electorala este perceputa de publica ca front anti Basescu, dar se va ocupa si de managementul dintre ziaristii RTV si patron.

"Domnul Gusa va fi consilierul meu pe probleme de dezvoltare de media, mai ales pentru dezvoltarea internationala a trustului. Isi va intra in atributii incepand cu 1 aprilie. Domnul Gusa este prieten cu mine si un domn extrem de capabil. Domnul Gusa se pricepe foarte bine la business si la politica. Pe partea de politica s-a exprimat foarte bine, acum urmeaza sa se exprime si pe partea de business", a Sorin Ovidiu Vintu, citat de Mediafax.

Ads

Vintu si Gusa au fost parteneri in firma Soco Dezvoltare&Management SA, infiintata la 5 februarie 2009, avand ca obiect principal de activitate "consultanta pentru afaceri si management". Totusi, in august 2009, Gusa a declarat ca nu mai este partener cu Vintu, cumparand participatiile sefului Realitatea-Catavencu,

Cozmin Gusa a anuntat, la sfarsitul lunii ianuarie 2009, ca se retrage din politica. El a intrat in viata publica in urma cu aproape noua ani, trecand prin trei partide, dintre care primul a fost PSD. In timpul campaniei electorale Cozmin Gusa a fost consilierul lui Mircea Geoana.

I.U.

Ads