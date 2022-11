Cât costă Crăciunul și Revelionul în Delta Dunării. Turiștii, ademeniți cu pescuit la copcă și fotbal pe zăpadă

Câteva săptămâni ne mai despart până la sfârșitul anului, iar cei care nu și-au făcut deja planuri pentru Crăciun sau Revelion e cazul să se grăbească. Sejururile se vând “ca pâinea caldă”.

Pentru românii care vor să își petreacă Sărbătorile de Iarnă în țară, stațiunile montane reprezintă prima optiune. Potrivit unui studiu ANAT, Poiana Brașov, Sinaia, Bușteni și Predeal se află în topul preferințelor. De asemenea, Maramureșul și Bucovina sunt alte zone populare printre turiști, în special pentru cei care își doresc un Crăciun în stil tradițional.

Cei care vor însă ceva mai ieșit din comun se vor îndrepta spre alte locuri, mai puțin aglomerate, unde să aibă parte de distracție, dar și de relaxare. Iar România are multe de oferit la acest capitol. Unul dintre ținuturile de basm alte țării noastre este Delta Dunării.

FOTO Ovidiu Oprea / Asociația Delta Dunării

Delta, spectaculoasă în orice anotimp

Ai putea crede că Delta este frumoasă doar vara, atunci când vegetația este verde și când soarele strălucește puternic. Delta Dunării este spectaculoasă oricând. E adevărat că primăvara și vara pare mult mai comod să te plimbi pe canale și să admiri nuferii și păsările sau să pescuiești din barcă. Dar știai că poți pescui și iarna? Atunci când temperaturile scad suficient de mult și pe lacuri, pe ghioluri și uneori chiar pe canale se formează un strat consistent de gheață, oamenii Deltei pescuiesc la copcă. Pare o activitate exotică în special pentru turiștii neobișnuiți cu așa ceva.

Dacă vrei imagini instagramabile, atunci cu siguranță nu trebuie să ratezi apusurile din Delta Dunării. Îți vor ieși unele dintre cele mai spectaculoase fotografii. Culorile cerului la apus și razele soarelui reflectate în apă îți vor oferi ocazia să surprinzi instantanee deosebit de frumoase.

În Delta Dunării ai ocazia să întâlnești una dintre cele mai bine închegate comunități de ruși-lipoveni. Oamenii din aceste locuri, care convieţuiesc în armonie cu natura de sute de ani, cu tradiţiile lor, dau o culoare aparte Rezervaţiei Biosferei. Casele lor au un specific arhitectural aparte, fiind vopsite în culorile tradiționale pentru tărâmul dintre ape, albastru și alb. Portul popular este și el spectaculos. Și așa cum în Maramureș dacă vei merge vei lua pe tine “musai” un lecrec și un clop sau o cămeșă, poale cu zadii și o năframă, și în satele din Deltă nu vei rezista până nu vei o cămașă lungă din in, legată la mijloc cu un brâu, sau dacă ești femeie, cu siguranță îți vei dori să împrumuți măcar pentru câteva poze o fustă lungă și largă specifică lipovencelor legată cu brâu multicolor și un batic înflorat cu ciucuri.

FOTO Ovidiu Oprea / Asociația Delta Dunării

Iar gastronomia specifică locului este greu de descris în cuvinte. Trebuie verificată “pe gustate”: un storceag sau un caras prăjit vor avea aici cu totul alt gust.

Într-o vacanță în Delta Dunării nu trebuie să ratezi plaja de la Sulina, Pădurea Letea, gurile de vărsare ale Dunării în mare sau Insula K.

FOTO Ovidiu Oprea / Asociația Delta Dunării

Cât costă un sejur în Delta Dunării la Crăciun sau Revelion

Sunt multe hoteluri și pensiuni în Delta Dunării, însă nu toate organizează sejururi la Sărbătorile de Iarnă. Locurile sunt, așadar, limitate. Pachetele cuprind, în general, 3-4 nopți de cazare și cu diferite facilități.

Un resort de 4 stele din Jurilovca, deschis toamna aceasta, organizează atât sejururi de 1 Decembrie, cât și de Crăciun și Revelion.

Pentru Crăciun, spre exemplu, pachetul de 4 nopți, între 23 si 27 decembrie, variază între 1.356 de euro și 1.736 de euro pentru două persoane. Prețul diferă în funcție de tipul de cameră pentru care se optează, cel mai scump fiind bungalow-ul, însă în acest caz vei avea ocazia să ai propria “căsuță”, cu ieșire pe un mic ponton direct la apă. În plus, bungalow-urile au fiecare jacuzzi exterior, astfel că, indiferent cât de rece este afară, vei avea ocazia să te relaxezi într-o cadă cu apă caldă sub cerul liber.

FOTO Ovidiu Oprea / Asociația Delta Dunării

Pachetele includ cina cu băuturi pentru zilele de 23, 24 și 26 decembrie, cina festivă cu pachet de băuturi 25 decembrie, petrecere cu DJ în fiecare seară, program cu colinde pe 24 decembrie, program artistic susținut de Ansamblul Folcloric Juraveli pe 25 decembrie, iar copiilor, Moș Crăciun le va aduce cadouri pe 24 decembrie.

Deși ne-am deschis porțile nu demult, încă din prima fază a proiectul ne-am propus să ne desfășurăm activitatea hotelieră atât în sezon, cât și în extrasezon, 12 luni pe an. Consider că Delta Dunării continentală este un paradis care merită descoperit și în sezonul rece la fel de mult ca în cel cald. Prin pachete speciale precum cel de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion, ne dorim ca tot mai mulți oaspeți să viziteze Delta Dunării iarna, noi ocupându-ne de toate aspectele care creează un sejur memorabil. Farmecul tradițiilor îl vei regăsi chiar dacă ați plecat de acasă – preparatele de Crăciun, colindele, cadourile despachetate lângă brad, toate acestea vor face parte din vacanța voastră de sărbatori în Delta Dunării”, promite Raluca Militaru, Front Office Manager la Razelm Luxury Resort.

FOTO Ovidiu Oprea / Asociația Delta Dunării

La un alt complex turistic din Delta Dunării, de data aceasta de la Murighiol, sejururile sunt ceva mai ieftine, pachetele includ doar trei nopți de cazare, însă în regim de pensiune completă și toate mesele festive, cu băuturi all inclusive și free bar la cina festivă de Crăciun sau Revelion.

Astfel, oferta pornește de la 1.300 de lei de persoană pentru sejurul de Crăciun și ajunge la 1.600 de lei de persoană pentru pachetul de Revelion. Nu va lipsi focul de tabără, pomana porcului și nici petrecere cu colinde, urături și dansuri lipovenești.

FOTO Ovidiu Oprea / Asociația Delta Dunării

Gazdele promit că, dacă vremea va permite, vor organiza pescuit la copcă și fotbal pe zăpadă.

“Delta Dunării este o destinație fantastică, iar fiecare sezon are farmecul său, însă iarna peisajele sunt cu adevărat aparte. Din verdele crud al primăverii și roșiaticul toamnei, natura se preschimbă într-un alb strălucitor. Copacii, vegetația specifică zonelor umede, lacurile, totul în jur este acoperit de chiciură albă într-un decor de cleștar. Sezonul rece nu aduce doar peisaje fantastice, dar și un număr impresionant de păsări de iarnă, din peste 100 de specii, pot fi observate acum. Este o oportunitate extraordinară pentru cei pasionați de birdwatching pentru că acum pelicanii creți îmbracă penajul nupțial, iar penele sunt înfoiate și zburlite, de unde și-au primit si numele. Peste toate acestea, în perioada sărbătorilor de iarnă au loc o mulțime de evenimente locale. Crăciunul în Deltă este celebrat de două ori, o dată pe 25 decembrie, iar apoi pe rit vechi de către comunitățile izolate de lipoveni. Dansuri lipovenești, colinde și urături, foc de tabără presărat cu povești, plimbări cu barca, sesiuni de observare a păsărilor și foarte multe surprize culinare te așteaptă în Delta Dunării dacă alegi să petreci Crăciunul la Gulliver Delta Resort 4* Murighiol!”, se arată în prezentarea sejurului pe pagina de Facebook a complexului turistic.

FOTO Ovidiu Oprea / Asociația Delta Dunării

Singurul resort de 5 stele din Delta Dunării, aflat la Crișan, pe brațul Sulina, promite sărbători memorabile. S-a dat startul rezervărilor pentru Crăciun și Revelion, iar potrivit anunțului reprezentanților complexului turistic, pachetele sunt concepute pentru trei nopți.

Pentru Crăciun, este luată în calcul perioada 23-26 decembrie, iar pachetele încep de la 184 de euro de persoană. Includ mic dejun, gustare tradițională în data de 24 decembrie, prânz festiv bufet în ziua de Crăciun, cina festivă în data de 25 decembrie, unde invitatul special va fi Moș Crăciun. Gazdele vor organiza petrecere cu muzică LIVE și momente artistice. Oaspeții vor avea acces la toate facilitățile resortului - saună umedă/uscată, piscină interioară, piscine interioare pentru copii, jacuzzi-uri, sală de fitness, biliard, board games.

Ceva mai scump este pachetul pentru Anul Nou, care include perioada 30 decembrie - 2 ianuarie, și care începe de la 278 de euro de persoană. Pe lângă mic dejun, sejurul mai include și o petrecere tematică pe 30 decembrie, cina festivă pe 31 decembrie, cu băuturi incluse și un program special de Revelion, cu petrecere cu muzica LIVE si momente artistice. Pe 1 ianuarie, va avea loc o petrecere românească de Sf. Vasile.

FOTO Facebook / Asociația Delta Dunării

“Se spune că petrecerea de revelion îți arată cum va fi noul tău an. Asigură-te că ai parte de un an nou așa cum îți dorești și petrece noaptea dintre ani in singurul resort de 5 stele din Delta Dunării”, își încheie prezentarea pachetelor turistice de sărbători reprezentanții Lebăda Luxury Resort & Spa.