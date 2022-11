De ce românii "grăbesc" Sărbătorile de iarnă. "Tot anul am răbdat, măcar acum să mă bucur"

Nu am intrat în luna decembrie, însă târgurile de Crăciun și-au deschis deja porțile. Magazinele sunt pline cu tot felul de ornamente și figurine cu Moșul. Există și o explicație pentru care românii grăbesc de la an la an venirea Sărbătorilor de iarnă.

Pentru Ziare.com, psihologul Mihai Copăceanu susține că Sărbătorile sunt asociate cu liniștea și pacea sufletească, iar românii au nevoie să simte aceste lucruri, mai ales acum când sunt stresați din cauza războiului sau a crizei economice prin care trecem.

Oamenii asociază Sărbătorile de iarnă cu liniștea

"Sărbătorile de iarnă ne inspiră o dispoziție de odihnă, relaxare și de liniște. Ele sunt asociate în mentalul colectiv cu bucurie, familie și distracție.

În urmă cu mai mulți ani, eram contrariat de faptul că în țări precum Marea Britanie, Germania sau Austria erau expuse aranjamente de iarnă, deși temperaturile erau încă ridicate și nu simțeam spiritul de sărbătoare. În acest an, vedem că și la noi se întâmplă acest lucru, adică comercianții au furat cumva startul", explică Mihai Copăceanu.

Comercianții vor profituri pe o perioadă mai lungă

"Pe de o parte, este intenția acestora de a obține profituri pe o perioadă mai lungă și sunt de înțeles aceste practici, dacă ne gândim la acest aspect.

Pe de altă parte, românii așteaptă cu nerăbdare Sărbătorile de iarnă pentru că sunt dornici de a se odihni și de a se relaxa la finalul unui an greu și obositor cu mult stres, nesiguranță și anxietate, toate provocate și din cauza războiului, dar și a crizei economice-financiare", spune psihologul.

Românul gândește în extreme și e tentat să facă cheltuieli în exces

"Însă la nivel practic, specialiștii în sănătatea mintală spun să ne așteptăm la altceva: la mai mult stres de Sărbători, la mai multe conflicte, abuz de substanțe combinat cu cheltuieli excesive (hrană, cadouri, timp liber).

Ca romani avem tendința de a gândi în extreme "tot anul am răbdat, măcar acum de sărbători să mă bucur " și în loc să ne rezumam la cheltuieli rezonabile, facem excese care ne aduc alt stres suplimentar", punctează psihologul Mihai Copăceanu.

Să ne bucurăm de lucrurile mici, dar semnificative pentru noi

"Recomand să păstrăm în zilele care urmează un echilibru în tot ce facem, de la ponderarea unor excese fie alimentare, fie financiare, la evitarea conflictelor inter personale.

Să ne bucurăm de ceea ce este semnificativ pentru noi și acestea pot fi lucruri mici, dar esențiale. Să ne bucurăm de conexiunea reală și autentică în familie", concluzionează Mihai Copăceanu.

