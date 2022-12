Imaginea sezonului, la târgul de Crăciun din Calafat: „Cântă o fătucă. Sper să nu rămână cu traume după seara asta” VIDEO

Imagini virale de la Târgul de Crăciun din Calafat, unde o artistă a susținut un concert în fața unei piețe goale. Artista s-a comportat, însă, ca și cum piața ar fi fost plină: „Haideți să aplaudăm. Împreună să ținem ritmul””.

„Ora 20,30. Târgul de Crăciun din Calafat. Cel pe repede înainte, când ne trezim în noiembrie, că vrem Târg de Crăciun în decembrie. A început de 30 de minute să plouă. Ceva mai înainte se auzea melodia „Dacă pleci, ia-mă și pe mine / Dacă pleci, n-ai să poți trăi... ". Acum cântă o fătucă, care sper să nu rămână cu traume după seara asta. Am reținut ceva de genul „Toate mâinile sus,sus, sus!/Calafat sunteți pregătiți?!/Toate mâinile sus, sus, sus!".

Restul era în engleză. M-am uitat, nimic, nici o reacție, nimeni...De remarcat și cele 4 căsuțe de lemn, acoperite cu folie și cu crengi deasupra, aducătoare de venit și de bogăție doar în mintea unora. Asta e, ăștia suntem ...tot melodia lui Cătălin Crișan îmi urlă în cap „Dacă pleci...” ", a scris autorul înregistrărilor, pe Facebook,

Imaginile au fost distribuite pe Facebook și de polițistul Marian Godină. „Cum să poți aplauda în înghesuiala aia?”, a comentat, ironic, Godină.

„Marian Godină, atmosfera a fost, doar că a plouat torențial și noi, cei care avem copii, am preferat să plecăm acasă, alții s-au adăpostit prin baruri, dar DOMNUL Gerard Gili Ghitoaica, nu are cum să înțeleagă pentru că dumnealui nu are copii și nu are nici servici, deasta stă la ore târzii și postează pe paginile altora! Are și multe conturi false unde jignește femeile care nu sunt de acord cu dumnealui!”, a scris o localnică, la secțiunea de comentarii de pe pagina lui Godină.

