Ioana Ginghină și-a transformat casa în loc de poveste. Cum arată împodobită locuința actriței de Crăciun FOTO/VIDEO

Ioana Ginghină se ocupă an de an de împodobitul casei. FOTO: Facebook/Ioana Ginghină

Ioana Ginghină a intrat deja în febra sărbătorilor, așa că a început să-și aranjeze casa pentru sărbători. Artista a postat și câteva imagini din timpul pregătirilor.

Ioana Ginghină iubește Crăciunul și sărbătorile de iarnă, așa că se pregătește în avans pentru zilele libere în care poate savura un ceai cald în timp ce se uită la luminițele din curte sau la aranjamentele din casă.

Ioana Ginghină, în feeria sărbătorilor

Actrița și-a împodobit 80% din casă, însă în câteva zile plănuiește să termine de aranjat întreaga locuință. Ioana Ginghină a dat fuga la mall pentru a cumpăra cele mai frumoase instalații și betele pentru brad și cuibușorul familiei sale.

„Am fost la cumpărături în mall, am luat tot felul de ornamente, luminițe, globulețe, beteală de tot felul. Te tentează nu ai ce să faci, în fiecare an iau altele și altele.

Ador să împodobesc toată casa și curtea cu luminițe, figurine, sania lui Moș Crăciun, spiriduși etc. Am reușit deja să împodobesc în proporție de 80 la sută, mai am bradul, care va fi și el gata până la 30 noiembrie. Eu sunt de la Sibiu și țin calendarul acela de Advent. Prima petrecere pe care o dau la mine acasă este pe 30 noiembrie -1 decembrie, atunci când adun întotdeauna finii, copiii lângă mine, le dau cadouri. Iar pe 24 decembrie vine Moșul, dar cel adevărat.

Ne adunăm toată familia în jurul bradului, zicem poezii, că altfel nu ne dă Moșul cadou.”, a declarat Ioana Ginghină, pentru click.

Cum a început să lucreze ca actriță

Ioana Ginghină, născută pe 21 septembrie 1977 în Copșa Mică, România, este o actriță cunoscută pentru numeroasele sale roluri în film, televiziune, teatru și ca actriță de voce. A debutat pe scena Teatrului Ion Creangă din București în anul 2000, jucând în piesa "Pasărea Albastră". Printre cele mai notabile roluri ale sale se numără aparițiile în telenovele precum "Numai iubirea" (2004), "Lacrimi de iubire" (2005), "Inimă de țigan" (2007), și "Regina" (2008). A avut și apariții internaționale, precum în "My Name Is Modesty: A Modesty Blaise Adventure" (2004) și "Pumpkinhead: Ashes to Ashes" (2006)​.

Ioana Ginghină a fost căsătorită de trei ori, cel mai notabil mariaj fiind cu actorul Alexandru Papadopol, de care a divorțat în 2019. Are o fiică din această căsătorie. În plan personal, a declarat că nu exclude posibilitatea unei a patra căsătorii dacă circumstanțele o cer​. În prezent, Ioana Ginghină este căsătorită cu Cristi Pitulice.

„Dacă este nevoie și, Doamne ferește, mă despart de Cristi, să mă credeți că o să mă mai mărit încă o dată, n-am nicio problemă! Eu fac glume prin teatru. Am colegi noi care nu mă cunosc, au vreo 20 de ani și sunt fascinați: „De 3 ori te-ai măritat?”, spunea actrița.

