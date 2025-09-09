Ţara în care Crăciunul începe la 1 octombrie, pentru că aşa vrea preşedintele. "Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 09:57
893 citiri
Ţara în care Crăciunul începe la 1 octombrie, pentru că aşa vrea preşedintele. "Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
Nicolas Maduro mută Crăciunul prin decret prezidențial FOTO Hepta

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat că și în acest an Crăciunul va începe oficial pe 1 octombrie, prin decret prezidențial, prezentând decizia drept o măsură de stimulare a economiei și a „dreptului la fericire” al populației. Practica, repetată în ultimii ani, vine pe fondul tensiunilor politice și al presiunilor externe asupra regimului de la Caracas.

„Vom aplica formula din anii precedenți, care a avut un efect foarte pozitiv asupra economiei, culturii, bucuriei, fericirii (...). Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro în cadrul emisiunii sale televizate săptămânale.

Șeful statului socialist este obișnuit cu acest lucru. Anul trecut, el a devansat deja începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, în plină criză politică legată de realegerea sa contestată. El a „lansat” Crăciunul și în octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 și 2023.

Anul acesta, Nicolas Maduro a declarat că apără „dreptul la fericire” al venezuelenilor, în momentul în care Statele Unite au trimis nave de război în apropierea apelor teritoriale ale țării, în cadrul unei operațiuni pe care o prezintă ca fiind una antidrog. Caracas consideră însă că este vorba de o încercare de a răsturna regimul său.

„Și în acest an, Crăciunul începe pe 1 octombrie cu bucurie, comerț, activitate, cultură, colinde”, dansuri și mâncăruri tradiționale, a afirmat președintele.

Brokerii de asigurări avertizează că o nouă prăbușire e posibilă pe piața RCA. „Clienții cer asigurări de la companii despre care știu că nu sunt ok, dar le vor pentru că sunt ieftine”
Brokerii de asigurări avertizează că o nouă prăbușire e posibilă pe piața RCA. „Clienții cer asigurări de la companii despre care știu că nu sunt ok, dar le vor pentru că sunt ieftine”
Românii sunt pățiți atunci când vine vorba despre asigurările auto, în special în ce privește forma cea mai accesibilă a acestora, polița RCA, falimentele unor asigurători precum...
Exercițiu de imaginație: cum ar arăta o lume fără TVA. „Nu este obligatoriu în sens absolut, dar în practică este aproape imposibil să renunțăm la această taxă”
Exercițiu de imaginație: cum ar arăta o lume fără TVA. „Nu este obligatoriu în sens absolut, dar în practică este aproape imposibil să renunțăm la această taxă”
Discuțiile atât de prelungite din România despre TVA aproape că invită la un joc mental, prin care publicul își poate imagina cum ar arăta o țară, respectiv o lume în care taxa pe...
#craciun, #Venezuela, #presedinte, #decret, #economie , #Venezuela
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
ObservatorNews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Vremea in Romania pana pe 6 octombrie
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Viktor Orbán susține că SUA au acceptat victoria Rusiei în război. Premierul maghiar vorbește despre o împărțire teritorială a Ucrainei
  2. Un copil de zece ani din Sibiu a fost legat cu lanțul de masă de tatăl lui, care a motivat că trebuia să meargă la cumpărături. Polițiștii l-au reținut pe părinte
  3. Cel puțin 10 morți și peste 60 de răniți după ce un autobuz supraetajat a fost lovit de un tren. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO
  4. Alexandru Bălan, spionul rus care a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul bielorus, audiat astăzi de DIICOT
  5. Percheziții ample în Ploiești după mai multe spargeri într-un centru comercial. Cum operau hoții din mall
  6. Cod galben de vijelii, fulgere și grindină în mai multe județe din țară. Recomandări pentru șoferi HARTĂ
  7. A fost amânat examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA. Care este motivul
  8. Un român căutat în trei țări a fost prins în SUA. El lăsa fără bani clienții de la bancomate. Metoda folosită FOTO
  9. Ţara în care Crăciunul începe la 1 octombrie, pentru că aşa vrea preşedintele. "Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect pozitiv asupra economiei, culturii, fericirii"
  10. Guvernul României revine cu precizări după ce premierul Ilie Bolojan a panicat românii anunțând creșterea vârstei de pensionare