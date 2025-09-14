Incident aviatic în Polonia: O aeronavă a derapat de pe pistă la aterizare. Pasagerii au fost evacuați VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 21:56
557 citiri
Incident aviatic în Polonia: O aeronavă a derapat de pe pistă la aterizare. Pasagerii au fost evacuați VIDEO
Avion derapat în Polonia FOTO: Turbine Traveller

Un avion al companiei poloneze Enter Air, care zbura din Turcia spre Polonia, a derapat de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din Cracovia. La bord se aflau aproximativ 190 de persoane.

Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță și transportați în terminal, iar oficialii aeroportului au confirmat că nu există răniți. „Operațiunile de zbor au fost suspendate pentru aproximativ două ore”, a precizat Monika Chylaszek, purtătoarea de cuvânt a aeroportului.

Zborurile programate să aterizeze din Zurich, Veneția, Palermo, Memmingen și Basel au fost redirecționate către aeroportul din Katowice, situat la aproximativ 80 km distanță. Serviciile de urgență au intervenit imediat la fața locului, asigurând evacuarea în siguranță a pasagerilor.

Cauza incidentului nu a fost încă stabilită, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele incidentului.

Putin a testat NATO: Dronele rusești care au intrat în Polonia erau nefuncționale
Putin a testat NATO: Dronele rusești care au intrat în Polonia erau nefuncționale
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat într-un interviu pentru The Guardian că incidentul din săptămâna trecută, când mai multe drone rusești au intrat în spațiul...
Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei
Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a pus sub semnul întrebării eficiența unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, argumentând că astfel de angajamente riscă să fie...
#cracovia, #accident aviatic, #Polonia, #pista, #pasageri , #Polonia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus
Digi24.ro
Marco Rubio avertizeaza: Daca va fi dovedit ca dronele rusesti au patruns intentionat in Polonia, conflictul va escalada
DigiSport.ro
Romanul de 2.800.000Euro s-a intors! Urmeaza inca o veste importanta

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Închisoare pe viață pentru un bărbat care și-a ucis mama. Motivul halucinant: ”Nu am vrut. Pur și simplu, mi-am pierdut capul”
  2. Putin testează reacția NATO. Ministrul Apărării: ”Va trebui să ne obișnuim cu dronele rusești”
  3. Incident aviatic în Polonia: O aeronavă a derapat de pe pistă la aterizare. Pasagerii au fost evacuați VIDEO
  4. Tragedie la un spectacol aerian: Doi piloți au murit după prăbușirea unui avion de mici dimensiuni VIDEO
  5. Germanii se tem de un potențial atac al Rusiei împotriva unui stat NATO. Incidentul care a dus la creșterea îngrijorării SONDAJ
  6. Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
  7. Noi alerte de vreme severă imediată. Județele în care se strică brusc vremea în orele următoare UPDATE
  8. Schimbare bruscă în sectorul aerian. Demisii în bloc la Asociația Aeroporturilor: Președintele și echipa executivă pleacă
  9. Drona rusească intrată în spațiul aerian al României reprezintă „o violare a suveranității”. Ce a transmis MAE Rusiei prin ambasador
  10. Condițiile în care elevii și studenții ar putea primi din nou bursele de performanță. Anunțul ministrului Educației