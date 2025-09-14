Incident aviatic în Polonia: O aeronavă a derapat de pe pistă la aterizare. Pasagerii au fost evacuați VIDEO

Un avion al companiei poloneze Enter Air, care zbura din Turcia spre Polonia, a derapat de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din Cracovia. La bord se aflau aproximativ 190 de persoane.

Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță și transportați în terminal, iar oficialii aeroportului au confirmat că nu există răniți. „Operațiunile de zbor au fost suspendate pentru aproximativ două ore”, a precizat Monika Chylaszek, purtătoarea de cuvânt a aeroportului.

Zborurile programate să aterizeze din Zurich, Veneția, Palermo, Memmingen și Basel au fost redirecționate către aeroportul din Katowice, situat la aproximativ 80 km distanță. Serviciile de urgență au intervenit imediat la fața locului, asigurând evacuarea în siguranță a pasagerilor.

Cauza incidentului nu a fost încă stabilită, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele incidentului.

🚨An Enter Air flight from Antalya overran the runway after landing at Kraków Airport, coming to a stop on the grass. All passengers are being evacuated as emergency services respond. Flight operations have been suspended for approximately 2 hours, with at least 8 arrivals… pic.twitter.com/CNqlyrW7GE — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) September 14, 2025

