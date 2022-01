Pentru prima dată după scandalul Novak Djokovic a apărut în public șeful tenisului australian - Craig Tiley.

Acesta a premiat-o pe Sam Stosur, care s-a retras din tenis. Craig Tiley a fost fluierat copios de publicul australian, fiind considerat vinovat pentru că a declanșat scandalul Djokovic prin acordarea acelei derogări.

Tiley a vorbit pentru prima dată și despre urmările scandalului. El a declarat că nu își dă demisia și că Tennis Australia nu va suporta sumele pe care trebuie să le plătească Djokovic după ce a fost expulzat.

TILEY SPEAKS 🗣️

Tennis Australia boss Craig Tiley has answered questions about the Novak Djokovic saga for the first time 👇#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/Gx8K4W9YUJ