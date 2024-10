Orașul de câmpie din România unde locuitorii vor bea "apă de izvor de munte"

Lia Olguţa Vasilescu a declarat, vineri, 25 octombrie, la învestirea în cel de-al patrulea mandat de primar, că municipiul Craiova va fi singurul oraş de câmpie din România care va fi integral alimentat cu apă de izvor de munte, după ce se va da în folosinţă cel de-al doilea fir de apă de alimentare a oraşului de la Izvarna.

Primarul Vasilescu a mai spus că şi-a propus ca municipiul Craiova să rămână campion la atragerea de fonduri europene.

"Suntem în faza de recepţie a firului II de apă Izvarna care va face din Craiova singurul oraş de câmpie care va fi în totalitate alimentat cu apă de izvor de munte. Am fost oraşul campion la atragerea de fonduri europene şi ne dorim acest statut şi în mandatul viitor. Îmi propun ca acesta să fie cel mai fructuos dintre mandatele mele şi urez mult succes consiliului local nou ales de la care aştept sprijin şi profesionalism. Vreau să nu ne pierdem în lupte politice sterile şi să facem o administraţie eficientă", a spus Vasilescu, după depunerea jurământului.

Ce planuri are Lia Olguța Vasilescu pentru noul mandat

Printre proiectele propuse pentru noul mandat, Olguţa Vasilescu a menţionat spitalul de pediatrie, finalizarea asfaltării, pasajul Gârleşti, sala de scrimă şi box din centrul vechi al oraşului, câteva noi parcuri şi îmbunătăţirea parcului pentru transportul public.

"Ieri am primit o veste foarte bună şi anume că avem finanţare pentru spitalul de pediatrie pe care l-am iniţiat în mandatul trecut şi pentru reabilitarea maternităţii. De asemenea, programul de asfaltare a periferiei este aproape de finalizare, mai sunt câteva alei după ce am avut performanţa de a se asfalta o stradă la 3-4 zile. În primăvară vor demara lucrările la pasajul Gârleşti, care acum se află în etapa de licitaţie. Sperăm să implementăm în acest mandat şi sala de sport, de scrimă şi de box, pentru că alături de CJ, care va construi o sală multifuncţională pe Stadionul Tineretului, şi alături de Universitatea din Craiova, care va construi un bazin de înot, vom veni şi noi cu această sală şi vom avea cel mai complet complex sportiv din România şi cel mai modern. Avem în plan încă trei parcuri care vor creşte zona verde a oraşului şi ne vor ajuta să respirăm un aer mai curat: Balta Cernele, Valea Şarpelui şi Dracula Park, toate urmând să se finalizeze în acest mandat. De asemenea, lucrăm acum la un skate park ce are ca termen de finalizare jumătatea anului viitor. Vom continua şi în mandatul viitor îmbunătăţirea condiţiilor de transport în comun, până acum am achiziţionat peste 100 de autobuze şi 17 tramvaie noi şi suntem în proceduri pentru achiziţionare a încă unui nou lot de autobuze", a mai spus Olguţa Vasilescu.

Şi cei 27 de consilieri locali - 14 de la PSD (Lucian Dindirică, Aida Ionescu, Radu Marinescu, Ioan Andrei, Loredana Popi, Octavian Marinescu, Dan Spânu, Marian Păloiu, Romeo Voicinovski, Cosmin Gîdea, Ionuţ Pîrvulescu, Ionela Dinu, Romulus Nicolicea, Constantin Mogoşeanu, cinci de la AUR (Marian Vasile, Alexandru Gîdăr, Cosmin Corîţu, Dan Păun, Ana-Gina Koc), patru de la ADU (Emilia Neagu, Ion Belu, Eduard Cîrceag, Mihaela Zmărăndache) şi patru de la PNL (Nicolae Giugea, Adriana Ungureanu, Alexandru Gâtejescu, Teodor Sas) - au depus vineri jurământul.

După alegerile din iunie, Lia Olguţa Vasilescu (PSD) a câştigat cel de-al patrulea mandat de primar al Craiovei, cu 55,49%, adică un număr de 51.034 voturi din totalul de 91.956 valabil exprimate, potrivit rezultatelor AEP.

Pe locul al doilea s-a situat candidatul AUR, Marian Vasile - 15,44% (14.200 de voturi), urmat de candidatul ADU, Emilia Neagu - 12,34% (11.348 de voturi) şi candidatul PNL Nicolae Giugea - 8,37% (7,699 voturi).

La Consiliul Local Craiova, PSD a obţinut 44,38% (40.510 voturi din cele 91.264 voturi valabil exprimate şi 14 mandate), AUR - 16,42% (14.988 voturi şi 5 mandate), ADU - 13,98% (12.766 voturi şi 4 mandate), PNL - 12,90% (11.781 voturi şi 4 mandate).

