Club închis în centrul istoric al Craiovei după încălcări repetate ale legii. Ce făceau petrecăreții

O acțiune de amploare desfășurată în zorii zilei de sâmbătă, 25 octombrie, în centrul istoric din Craiova, s-a terminat cu închiderea unui club de noapte care încălca în mod repetat legea antifumat.

Controlul, realizat între orele 3.00 și 6.00, a fost coordonat de polițiștii Secției 1 Poliție Craiova, în colaborare cu Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Dolj și jandarmii Inspectoratului Județean Dolj. Scopul acțiunii a fost menținerea ordinii și siguranței publice, dar și prevenirea faptelor antisociale tot mai frecvente în această zonă aglomerată pe timpul nopții, potrivit publicației Gazeta de Sud

În jurul orei 5.20, echipele de control au intrat într-un club de noapte unde au descoperit că mai mulți clienți fumau țigări cu tutun în interiorul localului. Spațiul, complet închis, cu tavan și pereți permanenți, încălca flagrant prevederile Legii nr. 349/2002 privind interzicerea fumatului în locurile publice. În urma constatării, societatea care administrează clubul a fost sancționată cu o amendă de 15.000 de lei.

Clubul nu este însă la prima abatere. Potrivit informațiilor oferite de autorități, același club a fost sancționat anterior, pe 27 iulie și pe 8 octombrie 2025, pentru aceeași încălcare a legii. În aceste condiții, conform prevederilor legale, polițiștii au dispus măsura complementară de închidere a unității.

Pe lângă verificarea clubului respectiv, forțele de ordine au desfășurat controale în alte șase locații din zonă. Au fost legitimate 60 de persoane și au fost oprite pentru verificări 25 de autovehicule.

Acțiunea de sâmbătă face parte dintr-o serie mai amplă de controale derulate de polițiști și jandarmi în zona centrului istoric din Craiova.

Ads