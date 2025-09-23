Locuitorii unui mare oraș din România sunt în pericol să petreacă iarna fără căldură. Solicitare de urgență de 350 de milioane de lei, de la Guvernul României

Electrocentrale Craiova nu mai are bani pentru a putea furniza căldură la iarnă FOTO secraiova.ro

Ministerul Energiei cere Guvernului 350 de milioane de lei pentru a evita oprirea termoficării în Craiova și întreruperea livrării de abur tehnologic către platforma Ford Otosan, în condițiile în care Electrocentrale Craiova se confruntă cu pierderi uriașe și datorii de aproape un miliard de lei.

Electrocentrale Craiova este controlată de către Ministerul Energiei, cu o participație de peste 77%, iar principalul acționar minoritar este Fondul Proprietatea (21,56%). Societatea operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW și electrică de 300 MW, fiind activă și pe piața de echilibrare a sistemului energetic național, arată Profit.ro.

40.000 de apartamente, fără căldură

Electrocentrale Craiova asigură încălzirea și apa caldă menajeră pentru aproximativ 40.000 de apartamente (circa 150.000 de locuitori), instituții publice, școli, spitale, unități militare inclusiv cu personal NATO, agenți economici, precum și pentru Ford Otosan România SRL (abur tehnologic și încălzire).

Această suplimentare (de buget, de 350 milioane lei n.red) va permite continuarea activității Societății Electrocentrale Craiova SA și pregătirea acesteia pentru sezonul rece. Prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2025 cu suma solicitată se poate evita riscul blocării activității Societății Electrocentrale Craiova SA, având drept consecință directă imposibilitatea asigurării alimentării cu energie termică a Municipiului Craiova, respectiv a producătorului Ford Otosan″, se menționează în documentul citat.

Anul trecut, cu acordul Guvernului, banca de stat Exim Banca Românească, fosta EximBank, a acordat Electrocentrale Craiova, în numele și contul statului, un credit de 350 milioane lei pe 12 luni, scadent la 30 septembrie 2025, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de 990.000 certificate CO2 de la societatea-″soră″ Complexul Energetic Oltenia. Creditul Exim a fost garantat cu ipotecă de rang 1 asupra tuturor bunurilor imobile, precum și a unor bunuri mobile din patrimoniu.

Plan de reorganizare

″Contractul de credit a avut o dobândă medie de 16,81% din suma creditată, precum și comision de acordare și comision lunar de administrare. Termenul limită de stingere a creditului este 26.09.2025. Sumele totale pe care Societatea Electrocentrale Craiova SA le-a plătit către Exim Banca Românească cu titlu de dobândă și comisioane au fost de aproximativ 60.000.000 lei, la această sumă adăugându-se cheltuielile cu evaluarea bunurilor ipotecate, primele de asigurare și alte taxe necesare acordării și derulării acestui credit, ajungându-se la un total de aproximativ 75.000.000 lei″, precizează instituția.

Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a Electrocentrale Craiova, ce avea ca obiectiv principal reducerea costurilor de funcționare, inclusiv a celor de personal, a fost respins de Ministerul Energiei, într-o AGA extraordinară, instituția solicitând refacerea acestuia de către conducerea societății.

Compania și Ministerul Energiei pregătesc încetarea prin ″acordul de voință al părților″ a contractului de finanțare nerambursabilă UE din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) semnat în urmă cu peste 2 ani, prin care societatea de stat urma să primească o subvenție de 825,8 milioane lei (162,6 milioane euro), destinată finanțării construirii unei noi capacități de producție de energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență, cu putere instalată de 295 MW. Electrocentrale Craiova a terminat anul trecut cu pierderi de peste 433 milioane lei, la încasări totale de 540,2 milioane lei, datorii de 969,3 milioane lei și un efectiv mediu de circa 500 de salariați.

