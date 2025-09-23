Craiova riscă să rămână în frig la iarnă. Uzina Ford ar fi și ea afectată serios. Se cere ajutor de la Guvern

Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordați la sistemul centralizat de încălzire să nu rămână în frig la iarnă, dar și pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan din municipiul doljean.

Instituția vrea 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, ca suplimentare de buget, la rubrica ″Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat″, potrivit unui document analizat de Profit.ro.

Destinația banilor ceruți este ″finanțarea activității Societății Electrocentrale Craiova SA în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu agent termic a Municipiului Craiova″, transmite Profit.ro.

Compania este controlată de către Ministerul Energiei, cu o participație de peste 77%, iar principalul acționar minoritar este Fondul Proprietatea (21,56%). Electrocentrale Craiova operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW și electrică de 300 MW, fiind activă și pe piața de echilibrare a sistemului energetic național. Electrocentrale Craiova asigură încălzirea și apa caldă menajeră pentru aproximativ 40.000 de apartamente (circa 150.000 de locuitori), instituții publice, școli, spitale, unități militare inclusiv cu personal NATO, agenți economici, precum și pentru Ford Otosan România SRL (abur tehnologic și încălzire), producătorul auto având, în calitate de client, o pondere de 20% în totalul energiei termice livrate de producătorul craiovean de energie.

″Această suplimentare va permite continuarea activității Societății Electrocentrale Craiova SA și pregătirea acesteia pentru sezonul rece. Prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2025 cu suma solicitată se poate evita riscul blocării activității Societății Electrocentrale Craiova SA, având drept consecință directă, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie termică a Municipiului Craiova, respectiv a producătorului Ford Otosan″, se menționează în documentul citat.

Ministerul Energiei amintește că, anul trecut, cu acordul Guvernului, banca de stat Exim Banca Românească, fosta EximBank, a acordat Electrocentrale Craiova, în numele și contul statului, un credit de 350 milioane lei pe 12 luni, scadent la 30 septembrie 2025, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de 990.000 certificate CO2 de la societatea-″soră″ Complexul Energetic Oltenia. Creditul Exim a fost garantat cu ipotecă de rang 1 asupra tuturor bunurilor imobile, precum și a unor bunuri mobile din patrimoniu.

