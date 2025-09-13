Profesor din Craiova, acuzat că ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o minoră. A fost reținut de polițiști pentru viol

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 11:39
387 citiri
Profesor din Craiova, acuzat că ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o minoră. A fost reținut de polițiști pentru viol
Copil abuzat Foto: Facebook/Salvați Copiii

Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o fată de 16 ani. Anchetatorii au stabilit că faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie – septembrie 2025.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au anunțat sâmbătă, 13 septembrie, că polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat de 34 de ani din București, cu privire la faptul că un bărbat de 42 de ani din Craiova, profesor în cadrul unei unități de învățământ din localitate, ar fi întreținut relații sexuale cu o fată de 16 ani.

”La sediul unității de învățământ s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova, mai multe persoane fiind conduse la audieri. Din cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, s-a stabilit că în cursul anului 2025, în mai multe rânduri (perioada ianuarie - septembrie), bărbatul de 42 de ani ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 16 ani”, au afirmat polițiștii.

Profesorul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind dus în arestul IPJ Dolj.

#Craiova, #profesor, #relatii sexuale minora, #profesor retinut politie , #viol
