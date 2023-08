Astazi, la Alba Iulia, 84 dintre cei mai rapizi postasi s-au intrecut in competitia profesional-sportiva anuala, Marsul Factorilor Postali, ajuns la a 43-a editie. Evenimentul este considerat a fi si cel mai mare team building sportiv din Romania, pentru ca a reunit un numar record de aproape 1000 de angajati postali, fiind reprezentat, astfel, fiecare judet din Romania. La sfarsitul competitiei, toti participantii au incins Hora Unirii in Piata Cetatii.Startul a fost dat astazi dimineata in ... citeste toata stirea