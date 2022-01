Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", in colaborare cu Centrul de Limba si Cultura Poloneza din cadrul Universitatii din Craiova si cu sprijinul Institutului Polonez din Bucuresti, organizeaza in perioada 21.01.2022 - 14.02. 2022 expozitia "A 40-a aniversare a revolutiei Solidaritatea" .Expozitia prezinta in imagini istoria sindicatului "Solidaritatea", care a avut un rol decisiv in caderea regimului comunist din Europa ... citeste toata stirea