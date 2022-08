A ajuns primul transport cu materiale de constructii pentru refacerea caselor si gospodariilor afectate de incendiul de la Dragotesti

In aceasta dimineata a ajuns primul transport cu materiale de constructii pentru refacerea caselor si gospodariilor afectate de incendiul care a mistuit satul Buzduc, in urma cu o luna. Este prima transa din cele cinci care vor ajunge in localitate in urmatoarele zile.Astazi a ajuns fierul, pe drum si tot astazi va ajunge si cimentul solicitat. Autoritatile locale din Dragotesti vor mai primi si BCA- URI si cherestea.Materialele de contructii obtinute de de la Guvern, din Rezerva de Stat, ... citeste toata stirea