A.B.A Jiu: au aparut fenomene de iarna pe cursurile de apa

Conform datelortransmise de statiilehidrometriceaflate pe teritoriulAdministratieiBazinale de Apa Jiu,inultimele 24 de ore vremea s-a mentinut rece, mai ales dimineata si noaptea. Cerul a prezentat innorari, in cursul zilei, cand, izolats-au semnalat precipitatii sub forma de ninsoare,iar in timpul noptii a fost mai mult senin. Vantul a suflat slab pana la moderat.Temp. max.= 1.5 gr. la Tg.Jiu si 1.0 gr. la Bailesti, Calafat, Bechet.Temp. min. = - 22.0 gr. la Iscroni (HD) si - 9.0 gr. la ... citeste toata stirea