A.B.A Jiu continua salubrizarea malurilor raurilor : Intr-o saptamana au fost stranse aproximativ 13 tone deseuri

In ce-a de-a doua saptamana acampaniei Curatam Romania, echipa Apele Romane Jiu a adunat aproximativ 13 tone de deseuri aruncate la intamplare pe maluri sau in ape. A igienizat nu mai putin de 15 cursuri de apa si 1 acumulare din bazinele hidrografice administrate.La nivelul judetului Dolj, salariatii din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Dolj au igienizat, in ultimele 7 zile, raul Jiu in mai multe locatii, raurile Desnatui, Baboia,Teslui, paraul Vlasca, Argetoaia.Printre cele mai ... citeste toata stirea