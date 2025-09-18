Editeaza

A.B.A. Jiu - gazda a intalnirii anuale din cadrul proiectului Tackling Drought - BLUE DEAL

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 16:44
Administratia Bazinala de Apa Jiu gazduieste intalnirea anuala din cadrul proiectului Tackling Drought - BLUE DEAL, Faza II (2023-2030). BLUE DEAL este un program lansat de autoritatile olandeze, care vizeaza imbunatatirea managementului apei la nivel local si regional, pentru a oferi acces la apa curata pentru milioane de oameni, conform obiectivului global SDG6.

Administratia Bazinala de Apa Jiu este gazda intalnirii anuale dedicate proiectului "Combatem seceta - zona pilot Dabuleni", ...citește toată știrea

