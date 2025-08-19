Editeaza

A furat si a fost retinuta de politisti

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 19 August 2025, ora 11:45
Ieri, 18 august, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, o femeie in varsta de 39 de ani, din comuna Bucovat, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, in forma continuata.

In dimineata zilei de 18 august , ora 09:12, politistii au fost sesizati de un barbat, de 53 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in incinta unei institutii din municipiul Craiova , AJPIS (Agentia Judeteana de Plati si Inzrtventii

