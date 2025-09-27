Editeaza

A inceput urgia impotriva Craiovei

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 03:58
Egalul cu dinamo are gust mai amar decat o infrangere. Are senzatie de deznadejde. Golul primit in ultimul minut, care are si el valente de autogol, a completat starea de frustrare. Pana atunci, am crezut ca putem castiga impotriva tuturor. Daca ai tupeul sa prejudiciezi crunt Craiova acasa, cu VAR cu tot, in fata a 22.000 de oameni, atunci e clar ca-ti permiti orice. E atentionarea ca Universitatea s-a desprins prea mult si prea devreme, ca s-a avantat cam mult, in timp ce FCSB si CFR au ratat ...citește toată știrea

