A IX-a editie de Champions United, evenimentul care reuneste liceeni cu performante din Romania

Champions United este unul dintre cele mai importante evenimente nationale dedicate liceenilor cu performante, parte a programului educational Creatori de Viitor. Este locul unde an de an, reunim zeci de liceeni, oferindu-le un program diversificat si interactiv, un mediu in care acestia se lasa inspirati de mentori invitati si locul unde ii provocam sa aduca schimbare in societate. Lansat in 2014, proiectul a reunit pana in prezent peste 800 de liceeni din peste 60 de localitati din Romania si ... citeste toata stirea