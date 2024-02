A murit Andi Brehme, campion mondial cu Germania

A incetat din viata fostul international german Andreas Brehme, din cauza unui stop cardiac, la varsta de 63 de ani. Fost campion mondial cu Germania in 1990, cand a transformat in finala cu Argentina (scor 1-0) penalty-ul dictat usor in minutul 85 de arbitrul mexican Codesal Mendez, Brehme a fost adversarul Universitatii Craiova in dubla din sferturile de finala ale Cupei UEFA, in 1983, cand Stiinta a eliminat echipa vest-germana si s-a calificat in semifinalele competitiei. "Pe faza defensiva, ... citește toată știrea