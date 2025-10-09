Editeaza

A murit Miguel Angel Russo, antrenor la Boca Juniors

Miguel Angel Russo, antrenorul echipei Boca Juniors, a decedat la varsta de 69 de ani, rapus de un cancer la vezica urinara si la prostata, cu care fusese diagnosticat in urma cu opt ani. El a fost la un meci al echipei sale pe 21 septembrie, apoi locul sau a fost tinut de secundul Claudio Ubeda. In luna iunie a acestui an, Miguel Angel Russo preluase Boca Juniors pentru a treia oara. Russo a fost pe banca tehnica la Cupa Mondiala a Cluburilor, unde echipa a terminat pe locul trei in grupa C, ...citește toată știrea

