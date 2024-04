A talharit si a fost arestat

Astazi, politistii Sectiei 4 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 29 de ani, din municipiul Craiova, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata.In noaptea de 11 spre 12 aprilie a.c., in jurul orei 01:50, politistii au fost sesizati de o tanara, de 28 de ani, cu privire la faptul ca, o persoana necunoscuta de sex barbatesc ar fi patruns in magazinul in care aceasta lucra si prin folosirea de violente ar fi sustras suma de 2.500 de lei, bani proveniti din ... citește toată știrea