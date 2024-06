A venit vacanta!

Astazi, 21 iunie 2024 este ziua in care se incheie Modulul 5 si de maine incepe oficial vacanta mare, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevii din ani terminali vor sustine in aceasta vara Evaluarea Nationala (absolventii clasei a VIII-a) examenele , admiterea la liceu, si Bacalaureatul, aflat in plina desfasurare, astfel ca anul scolar 2023/2024 se va incheia, in totalitate, pe 31 august.Institutul National de Statistica a publicat joi datele despre sistemul de invatamant. ... citește toată știrea