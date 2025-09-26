Editeaza

A "zburat" pe sosea si a ramas fara permis de conducere

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 16:45
14 citiri
Ieri, 25 septembrie, politistii din cadrul Serviciului Rutier Dolj au depistat un barbat de 61 de ani, din municipiul Craiova, in timp ce conducea un autoturism cu o viteza peste limita legal admisa.

Barbatul a fost inregistrat de aparatul radar pe DN 65 cu viteza de 192 de km/h, pe un sector de drum cu limita maxima admisa de 90 km/h. ...citește toată știrea

