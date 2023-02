Academia de Stiinte Medicale, Filiala Craiova : Contributie consistenta la cercetarea medicala din tara si strainatate

Academia de Stiinte Medicale (ASM), institutie academica a medicilor, farmacistilor si a cercetatorilor romani din tara, din toate provinciile romanesti si din strainatate, au prezentat pe parcursul anului trecut, o serie de conferinte in sistem fizic sau online, menite sa aduca in prim plan experientele acumulate de catre membrii ASM, dar si ale colaboratorilor, din domenii diverse ale stiintei medicale. In 2022, Filiala Craiova a ASM s-a remarcat prin multiple activitati stiintifice, ... citeste toata stirea