Grav eveniment rutier, in aceasta seara, pe DN 6B, in comuna Simnicu de Sus, sat Cornetu.Politistii au constatat ca un tanar de 21 de ani, din comuna Leu, care conducea un autoturism spre Craiova, ar fi pierdut controlul directiei de mers, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un sofer de 25 de ani, din Melinesti.In urma evenimentului, cei doi conducatori auto, impreuna cu o minora de 17 ani, doua tinere, de 18 si 21 de ani ... citeste toata stirea