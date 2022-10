Accident mortal la Dabuleni

Astazi, la ora 14:00, politisti din cadrul Politiei Orasului Dabuleni au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un autovehicul este cazut intr-un canal de irigatii din extravilanul orasului Dabuleni, iar in interior se afla o persoana inconstienta. In autovehicul a fost identificat un tanar de 24 de ani, din Bradesti, care, in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de un echipaj SAJ Dolj, din pacate, a decedat. Din primele cercetari s-a stabilit ca tanarul, ... citeste toata stirea