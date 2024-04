Accident mortal, la Racarii de Sus

Tragic accident rutier, in aceasta dupa-amiaza, pe DN 6, la Racarii de Sus.Un barbat de 68 de ani, cetatean bulgar, care conducea un ansamblu de vehicule, in localitatea Racarii de Sus, a intrat in coliziune fata-spate cu o autoutilitara care, la randu-i, a lovit in plin o femeie de 45 de ani si un barbat de 54 de ani, ce efectuau lucrari de intretinere a ... citește toată știrea