Coliziune rutiera, in aceasta seara, in Filiasi. Pe Bulevardul Racoteanu, un barbat de 49 de ani, din orasul Esandarei, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule, in conditii ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, ar fi patruns pe sensul opus de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism condus de sofer de 44 de ani, din Pitesti.In urma evenimentului rutier, acesta ... citeste toata stirea