Accident rutier la Bradesti

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 11:45
In aceasta dimineata, ora 08:47, politistii din cadrul Politiei Orasului Filiasi au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 6, in comuna Bradesti. In urma acestuia, trei barbati au necesitat ingrijiri medicale.

La fata locului s-au deplasat politistii, care au stabilit ca un barbat de 67 de ani, din comuna Dragotesti, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 6, nu ar fi pastrat o distanta corespunzatoare, lovind din spate o autospeciala ce efectua lucrari pe banda 1 ...citește toată știrea

