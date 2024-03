Accident rutier mortal, langa Bratovoesti

In aceasta dimineata, Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe DN 55, in afara localitatii Bratovoesti, a avut loc un accident rutier. Din nefericire, evenimentul s-a soldat cu decesul unui barbat.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj, care au stabilit faptul ca un barbat de 34 de ani, din comuna Rojiste, in timp ce conducea un autoturism pe DN 55, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma ... citește toată știrea