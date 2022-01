Saptamana aceasta a debutat o actiune comuna, initiata de Primaria Craiova, in colaborare cu Iridex Group, Salubritate Craiova si Politia Locala Craiova pentru identificarea si ridicarea deseurilor abandonate pe teritoriul Craiovei. Doar in primele doua zile, s-a actionat in cartierul Brestei si au fost ridicate peste 30 de tone de gunoi si aproximativ 400 de kilograme de deseuri voluminoase abandonate. "Au fost identificate 15 proprietati private unde aceste deseuri au fost abandonate, iar ... citeste toata stirea