Actiuni romano-bulgare in regiunea de frontiera Calafat-Vidin

In perioada 05-14 august a.c., politisti rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au actionat, impreuna cu colegi bulgari, in patrule comune, pentru monitorizarea si controlul traficului rutier in regiunea de frontiera Calafat-Vidin.Politistii doljeni au actionat in scopul de a consilia si a acorda sprijin cetatenilor romani aflati pe teritoriul bulgar, pentru desfasurarea activitatilor de patrulare, monitorizare si control al traficului rutier si pentru ... citeste toata stirea