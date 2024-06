Activitati culturale dedicate varstnicilor, organizate de Arhiepiscopia Craiovei

Centrul social pentru persoane varstnice "Sfintii Doctori Cosma si Damian" al Arhiepiscopiei Craiovei a desfasurat in aceasta perioada, in parteneriat cu institutii de cultura din Craiova, activitati culturale, de socializare si recreative adresate beneficiarilor. Astfel, saptamana aceasta, un grup de persoane varstnice a vizitat Sectia de Stiintele Naturii a Muzeului Olteniei, sub ghidajul muzeografilor dr. Mirela Ridiche si dr. Gima Lila. Vizita a continuat cu participarea seniorilor la doua ... citește toată știrea