Administratia Bazinala de Apa Jiu, campanie europeana

Administratia Bazinala de Apa Jiu se alatura campaniei #WaterWiseEU, impreuna cu cele state membre ale Uniunii Europene. Campania este lansata de catre Comisia Europeana, sub sloganul "Sa privim apa altfel!" si se va derula in mediul online timp de 12 saptamani. Astfel, in fiecare miercuri, va propunem o schimbare a modului in care percepem aceasta resursa pretioasa.Gospodarii apelor au ales mesaje cheie care sa incurajeze oamenii sa priveasca apa altfel. Apa este o resursa limitata, dar, ... citește toată știrea