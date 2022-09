Administratia Bazinala de Apa Jiu: La nivel bazinal, au fost avizate Hartile de Hazard si Risc la inudatii

Reuniti in sedinta extraordinara, membrii Comitetului de Bazin Jiu-Dunare au avizat, astazi, hartile de Hazard si Risc la Inundatii (HHRI), acestea urmand sa fie integrate in Planurile de Aparare locale si judetene.Prefectul Judetului Dolj, Dan Diaconu, a prezidat sedinta extraordinara a Comitetului de Bazin ce s-a desfasurat la sediul Administratiei Baziale de Apa Jiu, subliniind importanta realizarii acestor harti, in procesul de constientizare a pericolelor la care suntem expusi, in cazul ... citeste toata stirea