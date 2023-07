Universitatea din Craiova scoate la concurs pentru anul academic 2023-2024 un numar de 4.680 de locuri la buget, la ciclurile licenta si master. Cele 12 facultati din structura UCV ofera pregatire in 80 de programe de licenta si 70 de programe de master. Inscrierile se fac exclusiv online la adresa https://www.ucv.ro/admitere/ pana in data de 17 iulie la ciclul licenta si pana in data de 14 iulie la ciclul master.Cel mai mare centru universitar din sud-vestul Romaniei, Universitatea din ... citeste toata stirea