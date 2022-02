Adunarea Eparhiala a Arhiepiscopiei Craiovei

Facultatea de Teologie din Craiova a gazduit sambata, 12 februarie, lucrarile Consiliului si Adunarii Eparhiale ale Arhiepiscopiei Craiovei, desfasurate cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei. Ca in fiecare an, acest eveniment reprezinta un moment de bilant pentru activitatea desfasurata in cuprinsul Bisericii din Oltenia, pentru anul care a trecut. Cele doua intruniri, ale Consiliului si Adunarii Eparhiale, au fost precedate de ... citeste toata stirea