Luna trecuta, Aeroportul International Craiova si-a depasit recordul de pasageri dinaintea epidemiei de Covid, ajungand la o cifra de aproape 60.000 de calatori."Am atins un nou #record de pasageri pe Aeroportul International Craiova, in luna august. 58375 de pasageri ne-au ales pentru a calatori de pe aeroportul nostru numai in ultimele 31 de zile. Astfel, in luna care tocmai s-a incheiat, am inregistrat cu 10% mai multi pasageri decat in ... citeste toata stirea