Aeroportul International Craiova trece pe o noua organigrama

Intrunit in sedinta lunara, pe 27 iunie, Consiliul Judetean (CJ) Dolj a avut, pe Ordinea de Zi, 24 de puncte, plus unul suplimentar: cel care priveste reorganizarea Aeroportului International "George (Gogu) Constantinescu" Craiova. Noua organigrama nu va impieta asupra traficului aerian.Aeroportul International Craiova intra in reorganizare, totul fiind facut conform legislatiei in vigoare, fara sa fie aduse prejudicii traficului aerian. Astfel , conform referatului de aprobare nr. 4475/25.06. ... citește toată știrea