Aflata intr-un magazin din Craiova, o tanara a fost batuta de o persoana necunoscuta

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 13 August 2025, ora 16:45
Politisti craioveni au fost sesizati, in seara zilei de 10 august a.c., de o tanara de 26 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in incinta unei societati comerciale, o persoana necunoscuta ar fi agresat-o. Oamenii legii au stabilit faptul ca, pe fondul unui conflict spontan, tanara ar fi fost lovita de o persoana pe care nu o cunoaste, iar comportamentul ...citește toată știrea

