Africa de Sud, penalizata in preliminariile CM 2026

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:45
Nationala Africii de Sud a fost penalizata cu trei puncte de catre FIFA pentru folosirea unui jucator neeligibil in timpul unui meci din preliminariile CM 2026. Antrenorul selectionatei Bafana Bafana, Hugo Broos, l-a folosit pe mijlocasul Teboho Mokoena, de la Mamelodi Sundowns, in victoria cu 2-0 impotriva Lesotho, in luna martie, desi acesta era suspendat pentru doua cartonase galbene. Lesotho a primit victoria la "masa verde" cu 3-0, iar Africa de Sud a pierdut primul loc in grupa de ...citește toată știrea

